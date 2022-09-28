Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül Bey Konağı'nı inceledi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, restorasyon çalışması yürütülen Güdül Bey Konağı'nda incelemede bulundu.
Yalçın, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, belediyenin karşısındaki konakta restorasyon ve çevre düzenlemesinin sürdüğünü belirtti.
Konağın, restorasyonun ardından ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağı dile getiren Yalçın, "Güdül Bey Konağı, tamamlandığında ilçenin turizmine önemli katkı sağlayacak. Burası Güdül'de üretilen ve ilçeyle özdeşleşen ürünlerin satışının yapıldığı bir konak olacak." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Yalçın, konağı kısa süre içinde hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.
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