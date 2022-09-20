Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ziyaret etti
20.09.2022 16:58
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti.
Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, ziyarette Bakan Yardımcısı Tiryaki'ye ilçelerinde yapılacak çalışmalar ve Sorkun Mahallesi'nde bulunan orman varlığı ile ilgili bilgi verdi.
Yalçın, Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ilçelerine davet etti.
Kaynak: AA
Muzaffer Yalçın, Veysel Tiryaki, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ziyaret etti - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.