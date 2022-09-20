Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, ziyarette Bakan Yardımcısı Tiryaki'ye ilçelerinde yapılacak çalışmalar ve Sorkun Mahallesi'nde bulunan orman varlığı ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

Muzaffer Yalçın, Veysel Tiryaki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki'yi ziyaret etti - Son Dakika

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