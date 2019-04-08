- Güdül
Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Yalçın
'ın konuşması
Devir teslim töreninden görüntüler Güdül Belediye Başkanı Yalçın
, göreve başladı AK Parti
'den Güdül Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Yalçın, mazbatasını alarak göreve başladı.
Güdül Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Yalçın, ilçeye en iyi hizmetleri vermek için çalışacaklarını söyledi.
İlçenin geleceğine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Yalçın, "El ele, gönül gönüle verdik, inandık ve başardık. Bu başarı hepimizin. Güzel bir sonuç elde ettik. Bu başarıda bizlerden fazla sizlerin emeği var. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Görevi Yalçın'a devreden eski belediye başkanı Hava Yıldırım da Yalçın'a yeni görevinde başarı diledi.
Belediye önünde dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından Yalçın, makamında tebrikleri kabul etti.