Son Dakika Haberleri: Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Göreve Başladı

Güdül Belediye Başkanı Yalçın, Göreve Başladı

57 dakika önce

- Güdül Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Yalçın'ın konuşması Devir teslim töreninden görüntüler Güdül Belediye Başkanı Yalçın, göreve başladıAK Parti'den Güdül Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Yalçın, mazbatasını alarak göreve başladı.

- Güdül Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Yalçın'ın konuşması
Devir teslim töreninden görüntüler Güdül Belediye Başkanı Yalçın, göreve başladı

AK Parti'den Güdül Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Yalçın, mazbatasını alarak göreve başladı.
Güdül Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Yalçın, ilçeye en iyi hizmetleri vermek için çalışacaklarını söyledi.
İlçenin geleceğine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Yalçın, "El ele, gönül gönüle verdik, inandık ve başardık. Bu başarı hepimizin. Güzel bir sonuç elde ettik. Bu başarıda bizlerden fazla sizlerin emeği var. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Görevi Yalçın'a devreden eski belediye başkanı Hava Yıldırım da Yalçın'a yeni görevinde başarı diledi.
Belediye önünde dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından Yalçın, makamında tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:29 Kaynak: AA

AK Parti, Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel
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