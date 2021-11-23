Güdül Belediye Başkanı Yalçın, mahalle ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Güneyce Mahallesi'ni ziyaret eden Yalçın, mahalle muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye olarak hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini, bazı mahallelerin öncelikli konularını tamamlamanın çabasında olduklarını belirten Yalçın, ardından diğer çalışmaları ve eksiklikleri tamamlayacaklarını söyledi.

Ziyaretlerde talepleri aldıklarını dile getiren Yalçın, "Eksiklikleri yerinde görüyoruz. Sizlerin taleplerini daha öncesi mahalle muhtarı bizlere iletmişlerdi. Yine de ziyaretimiz yapalım istedik ve ilçe başkanımız Sadettin Erdoğan ile ziyarette bulunarak sizlerle birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.