Güdül Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yeni tip koronavirüs (Covid- 19) önlemleri kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Yalçın, Belediye Başkanlığındaki toplantıda, tedbirler kapsamında okullar, ibadethaneler, resmi kurumlar ve ilaçlanması uygun görülen yerlerin tamamında dezenfekte yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda muhtarlardan gelen önerilere de açık olduklarını ifade eden Yalçın, "Alınan kararlara hepimizin uyması gerekiyor. Dünden itibaren ilçede çok sayıda eğlence mekanı kapatıldı. Zabıta ekipleri de bu işletmelerde denetlemeleri gerçekleştiriyor." diye konuştu.