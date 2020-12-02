Güdül Belediye Başkanlığından istişare toplantısı - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanlığından istişare toplantısı
02.12.2020 14:05
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede sivil toplum temsilcileriyle sosyal mesafe kuralları içinde bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede sivil toplum temsilcileriyle sosyal mesafe kuralları içinde bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor.
Yalçın, ilçe başkanı Sadettin Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Musa Ertem ile ortak çalışma yaparak değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.
Katılımcılık ve şeffaflık ilkesiyle Güdül ilçesine hizmet etmede üstün başarılar gösterdiklerini anlatan Yalçın, "İlçemize yatırımlar konusunda elbirliği içinde hareket ediyoruz. Bu anlamda da tüm muhtarlarımızla belediye toplantı salonunda bir araya gelerek onları dinledik, istişarede bulunduk. Çok da güzel oldu. Toplantılarımız ve hizmetlerimiz sürecek." dedi.
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