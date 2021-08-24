Güdül Belediyesi Ankara'da düzenlenen sergide tanıtım standı açtı - Son Dakika

Güdül Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi"nde stant açtı.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde 2 gün sürecek etkinliklerde, ilçelerinin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Güdül ilçesini her yönüyle sergide tanıtmayı hedeflediklerini belirten Yalçın, "Başkentin ve İç Anadolu'nun tek sakin şehri ilan edilen ilçemiz, gerçekten görülmeye değer bir yerleşim yeri. İki gün sürecek sergide, ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacağız." dedi.