Güdül Belediyesi, Konya Tarım Fuarı'na gezi düzenledi - Son Dakika

Güdül Belediyesi, Güdül Yerel Eylem Derneği ve Ziraat Odası koordinesinde 18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na gezi düzenledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, Güdül Yerel Eylem Derneği Başkanı Adnan Karaman, Ziraat Odası Başkan Süleyman Alkan ve üyelerinden oluşan 50 kişilik grupla Konya'da düzenlenen tarım fuarına gittiklerini söyledi.

Çiftçilerin daha bilinçli tarım yapmalarına imkan sağlamak ve tarımda kullanılan ekipmanları görmelerini hedeflediklerini anlatan Yalçın, "Yöresel ürünlerin pazarlanması konusunda tarımsal çalışma ziyaretinde bulunduk. Çiftçilerimiz, tarım alanındaki teknik ekipman donanımını yerinde gördü. Çeşitli kurumlarla görüş alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimiz, gezinin oldukça verimli geçtiğini bize aktardı." dedi.