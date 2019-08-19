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Güdül Belediyesi'nden mahallere parke çalışması

19 dakika önce

Güdül Belediyesi, ilçedeki mahallelere parke taşı çalışması başlattı.

Güdül Belediyesi'nden mahallere parke çalışması, System.String[]
Güdül Belediyesi, ilçedeki mahallelere parke taşı çalışması başlattı.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçenin Aşağı Mahallesi'ne parke taşı döşendi.
Güdül Belediye Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın yaptığı açıklamada, "Hizmet üretmeye, hizmet vermeye devem ediyoruz. Belediye olarak pazar yeri inşaatını tamamlamak üzereyiz. Ayrıca, önceki dönemde başlayan belediye başkanlığı binasında da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Diğer birçok alanda ve mahallelerde çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.
Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:14 Kaynak: AA
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