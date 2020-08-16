Güdül Belediyesi piknik alanlarına gidenlere çöp poşeti dağıttı - Son Dakika

Güdül Belediyesi, piknik alanlarının temiz olmasını sağlama adına, pikniğe gidenlere çöp poşeti dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Güdül'ün çevresinde bulunan mesire ve piknik alanlarının temiz olması için başlatılan çalışma ile pikniğe gidenlere çöp poşeti dağıtıldığı belirtildi.

İlçe sınırları içinde çok sayıda piknik alanının bulunduğu belirtilen açıklamada, "Daha temiz bir çevre ve piknik alanı" sloganıyla başlatılan çalışmayla belediye ekipleri tarafından iki gündür çöp poşeti dağıtıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da Güdül ilçesinin Anadolu'nun ve Ankara'nın tek sesiz ve sakin şehri ilan edilmesinin ardından, ilçe genelinde sessizliğe önem verildiği kadar temizliğe de önem verdiklerini söyledi.