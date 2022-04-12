Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuyor - Son Dakika
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Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuyor

12.04.2022 15:20
Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuyor

Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami önlerinde vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuyor.

Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla cami önlerinde vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başlattıkları uygulamayı ramazan ayı boyunca sündüreceklerini belirtti.

Ekiplerinin köylerde bulunan cami önlerinde ya da köy meydanında halka teravih namazı öncesi ve sonrasında pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunduklarını belirten Yalçın, "Dün akşam da Garipçe Mahallesi'nde uygulama sürdü. Bunu ramazan ayı boyunca yapacağız." dedi.

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Muzaffer Yalçın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulunuyor - Son Dakika


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