Güdül Belediyesi selden etkilenen yolları temizliyor

Güdül Belediyesi, etkili olan sağanak sonrasında yollarda temizlik başlattı.
Güdül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Kırkkavak Mahallesi ile Güneyce Mahallesinde sağanak sonrasında yollarda temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yağış sonrasında muhtarlarla irtibata geçerek, köylerde ve arazilerde hasar olup olmadığını araştırdıklarını ayrıca yollara taşan çamuru temizlemeye çalıştıklarını belirtti.
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