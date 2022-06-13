Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın , yağış sonrasında muhtarlarla irtibata geçerek, köylerde ve arazilerde hasar olup olmadığını araştırdıklarını ayrıca yollara taşan çamuru temizlemeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güdül Belediyesi selden etkilenen yolları temizliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.