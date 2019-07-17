Son Dakika Haberleri: Güdül Belediyesince ilçede cam seyir terası yapılacak
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Güdül Belediyesince ilçede cam seyir terası yapılacak

1 saat önce

Güdül Belediyesi tarafından Kirmir Çayı ve İnönü Mağaraları bölgesinde seyir terası yapılması için çalışma başlatıldı.

Güdül Belediyesince ilçede cam seyir terası yapılacak, System.String[]
Güdül Belediyesi tarafından Kirmir Çayı ve İnönü Mağaraları bölgesinde seyir terası yapılması için çalışma başlatıldı.
Güdül Kaymakamı Doğan Dinç ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, projeyi hazırlayan firmanın teknik heyeti ile alanda incelemelerde bulundu.
Başkan Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçenin kaya mağaraları ile öne çıkan İnönü Mağaraları ile Kirmir Çayı deltasını rahatlıkla görebilmesine imkan sağlayan seyir terası için çalışma başlattıklarını söyledi.
Projelerini bir an öncesi başlatarak, halkın hizmetine sunma çabasında olduklarını belirten Yalçın, "Vadi oldukça derin ve çok güzel, bir yanda mağaralar, bir yanda çay akıyor. Muhteşem güzelliğe sahip bir yer. Bu alanların ilçe turizminin canlanmasına vesile olacak. Başkentin dibindeki güzellikleri insanlara farklı şekilde sunacağız." diye konuştu.
Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:36 Kaynak: AA
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