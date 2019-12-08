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Güdül Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı
6 saat önce
Güdül Belediyesi'nde çalışanlara yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:12 Kaynak: AA
Güdül Belediyesi'nde çalışanlara yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.
Belediyenin başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Ben-Bir-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Demir, hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.
Muzaffer Yalçın, yaptığı konuşmada, imza altına alınan bu sözleşmesinin 2 yıl geçerli olduğunu ve 2021'in sonunda sona ereceğini kaydetti.
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