Son Dakika Haberleri: Güdül Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı
Son Dakika Güncel Güdül Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika

Güdül Belediyesinde "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı

6 saat önce

Güdül Belediyesi'nde çalışanlara yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Güdül Belediyesinde

Güdül Belediyesi'nde çalışanlara yönelik "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Belediyenin başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ve Ben-Bir-Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mehmet Demir, hazırlanan sözleşmeyi imzaladı.

Muzaffer Yalçın, yaptığı konuşmada, imza altına alınan bu sözleşmesinin 2 yıl geçerli olduğunu ve 2021'in sonunda sona ereceğini kaydetti.

Muzaffer Yalçın, Mehmet Demir, Ankara, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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