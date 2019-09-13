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Güdül Belediyesinden İnönü Mağaraları bölgesinde düzenleme

51 dakika önce

Güdül Belediyesi, İnönü Mağaraları bölgesinde düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Güdül Belediyesinden İnönü Mağaraları bölgesinde düzenleme, System.String[]

Güdül Belediyesi, İnönü Mağaraları bölgesinde düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kirmir Çayı yamacında mağaraların bulunduğu bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında belediye tarafından piknik alanı oluşturuldu, umumi tuvalet yapıldı ve bir personel görevlendirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kirmir Çayı Vadisi'nde daha öncesi cam teras çalışması başlattıklarını söyledi.

İlçenin çevresinin tarihi mekan ve alanlarla çevrili olduğunu belirten Yalçın, "İlçenin tam altından Kirmir Çayı geçiyor. Kirmir Çayı'nın izlenebildiği ve mağaraların da gezilebildiği alan ve diğer bahçe, belediyemiz tarafından baştan aşağı yenilendi. Halkın gönül rahatlığı ile gidebileceği piknik ve gezi alanı oluşturuldu. Kameriyeler yerleştirdik. İnönü Mağaraları bölgesini Ankara'nın bir numarası yapacağız." dedi.

Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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