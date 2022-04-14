Güdül Belediyesine traktör hibe edildi - Son Dakika
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Güdül Belediyesine traktör hibe edildi

14.04.2022 18:45
Güdül Belediyesine traktör hibe edildi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyelerine bir traktör hibe edildiğini bildirdi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyelerine bir traktör hibe edildiğini bildirdi.

Yalçın, belediye önünde araçtan indirilen traktör ve römorkunun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelerine hibe edildiğini söyledi.

Envanterlerine katılacak yeni araç ve ekipmanları yakın zamanda Güdül halkının hizmetine sunacaklarını belirten Yalçın, ilçelerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

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İklim Değişikliği, Muzaffer Yalçın, Tragger, Traktör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül Belediyesine traktör hibe edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güdül Belediyesine traktör hibe edildi - Son Dakika
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