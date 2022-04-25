Güdül'de "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Güdül'de "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" düzenlenecek

25.04.2022 17:30
Güdül'de "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" düzenlenecek

Güdül ilçesinde 7 Mayıs'ta yapılması planlanan "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" dolayısıyla toplantı gerçekleştirildi.

Güdül ilçesinde 7 Mayıs'ta yapılması planlanan "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" dolayısıyla toplantı gerçekleştirildi.

Köy konağında düzenlenen toplantıya, Güdül Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Kalkan, Güdül Yerel Eylem Derneği Başkanı Mustafa Hikmet Kalaycıoğlu, Boyalı Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Dursun Şahin, Belediye Özel Kalem Müdürü Hasan Dedeoğlu, Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süer ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, festivaldeki etkinlikler ve görev dağılımı planlandı.

Muhtar Süer, bu yıl geniş katılımlı bir festival yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Mahallelerinde 20 bine yakın tiftik keçisinin bulunduğunu ifade eden Süer, tiftiğin çeşitli alanlarda değerlendirilmesi için projeler üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı Bursa Valisi Canbolat: 'Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak' Bursa Valisi Canbolat: 'Ankara'dan Özel Bir Ekip Geliyor. Kazanın Sebebi Araştırılacak'

Süleyman Kalkan, Hasan Dedeoğlu, Ankara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'de 'Ankara Keçisi Tiftik Şenliği' düzenlenecek - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Sakarya'da korkunç kaza! Kamyon ile otobüs birbirine girdi
17:28 İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın programında dikkat çeken ateist sorusu: Evinde yemek yemem helal mi?
17:25 Rezidansta işkence gören kadın: Saçlarımı kestiler, yanağımda ve ellerimde sigara söndürdüler
17:13 Kavga eden komşulardan biri öldü, diğerinin evi ateşe verildi!
17:05 Teröristler Patlayıcıları düdüklü tencerenin içine yerleştirmişler!
17:02 Sultanlar Ligi'nde ilk finalist VakıfBank!
16:34 Güvenlik gerekçesiyle organize suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne'den Erzurum'a sevk edildi!
16:28 Devrilen tırdaki bayram şekerleri ve çikolatalar yağmalandı! Sıkışan sürücü kimsenin umurunda olmadı
16:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Ekin öldü mü?
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 17:37:25. #1.12#
SON DAKİKA: Güdül'de "Ankara Keçisi Tiftik Şenliği" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement