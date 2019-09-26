Son Dakika Haberleri: Güdül'de Atatürk büstü çevre düzenlemesi
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Güdül'de Atatürk büstü çevre düzenlemesi

1 saat önce

Güdül Belediyesince Atatürk büstü çevresinde düzenlemeye gidileceğini belirtildi.

Güdül'de Atatürk büstü çevre düzenlemesi, System.String[]

Güdül Belediyesince Atatürk büstü çevresinde düzenlemeye gidileceğini belirtildi.

Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, 19 Mayıs, Ordu ve İnkılap caddelerinin kesiştiği noktadaki kavşakta bulunan Atatürk büstü ve çevresinde düzenleme yapılmasının planlandığını söyledi.

Kavşağa yeni bir proje hazırlattıklarını belirten Yalçın, proje ile Atatürk büstü ve çevresinin çağdaş çizgilerle ortaya çıkarılacağını vurguladı.

Yalçın, "Burası önemli bir kavşak. Bu nedenle yapacağımız düzenleme ile daha işlerlik hale getirilirken, Atatürk büstünü de çağdaş çizgilerle uyumlu hale getireceğiz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Muzaffer Yalçın, 19 Mayıs, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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