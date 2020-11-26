Güdül'de bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesinde Fatma Oğuz'un (80) oturduğu evin yanındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Taşören Mahallesinde Fatma Oğuz'a ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Güdül ve Beypazarı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Fatma Oğuz, yaptığı açıklamada, "Yangının nasıl çıktığını anlayamadım. Birden odunluktan alevlerin yükseldiğini gördüm ve ne yapacağını bilemedim. Yangını söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.

Muhtar Hacıbekir Yılmaz da itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, yangını çok ucuz atlattıklarını söyledi.