Güdül'de derelerde temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Güdül'de derelerde temizlik çalışması başlatıldı

07.03.2022 16:01
Güdül'de derelerde temizlik çalışması başlatıldı

Ankara'nın Güdül ilçesinde, olası taşkınlara karşı dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, olası taşkınlara karşı dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin dere yataklarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Belediye olarak birçok noktaya çöp kutusu koyduklarını aktaran Yalçın, "Güdül ilçemiz bilindiği üzere sessiz ve sakin şehir ilan edildi. Bu çok önemli. Buna önem verildiği gibi ilçemizin temizliğine de önem veriyoruz, bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Dereye yataklarını temizleyerek daha akışkan hale getireceğiz. Bundan sonra, dere yataklarının kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Yalçın, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'de derelerde temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika


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