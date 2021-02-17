Güdül'de ev yangınında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Akar, Güdül Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangına Ankara Büyükşehir belediyesi Güdül İtfaiye amirliği ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Sorkun Mahallesi'nde Lütfi Akar'a ait 2 katlı ahşap evin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangına müdahale eden ev sahibi 68 yaşındaki Lütfi Akar'ın alevlerden çeşitli yerleri yandı.

Güdül ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, ev sahibi de yaralandı.

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