Güdül'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verildi - Son Dakika
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Güdül'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verildi

16.04.2022 11:25
Güdül'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verildi

Güdül ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Güdül ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından gazi ve şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Şehit aileleri ve gaziler, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince evlerinden alınarak, yemeğin verileceği tesise getirildi.

İftara katılan Kaymakam Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, aileleri kapıda karşıladı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, gazi ve şehit aileleri ile olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu anlamlı günde, tüm şehit ve ahirete intikal eden gazilerimizin bir kez daha ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun ve Rabbim hepimizin tutmuş olduğu oruçlarımızı kabul etsin." dedi.

Yemeğin ardından konuklar araçlarla evlerine bırakıldı.

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Kaymakamlık, Şehit, İftar, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'de gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verildi - Son Dakika


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