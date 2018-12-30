Son Dakika Haberleri: Güdül'de Hayvan Hırsızlığı İddiası

Güdül'de Hayvan Hırsızlığı İddiası

19 dakika önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde, 163 küçük baş hayvanın çalındığı iddia edildi.

Güdül'de Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Ankara'nın Güdül ilçesinde, 163 küçük baş hayvanın çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Adem Kalkan, ahırındaki 160 Ankara keçisi ile 3 koyunun çalındığı iddiasıyla İlçe jandarma Komutanlığına başvurdu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili incelem başlattı.

Bu arada mahalle sakinleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi için kameralı güvenlik sistemi kurulmasını talep etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:17 Kaynak: AA

Jandarma, Ankara, Güdül, Güncel
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