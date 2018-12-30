Güdül'de Hayvan Hırsızlığı İddiası
19 dakika önce
Ankara'nın Güdül ilçesinde, 163 küçük baş hayvanın çalındığı iddia edildi.
Ankara
'nın Güdül
ilçesinde, 163 küçük baş hayvanın çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Boyalı Mahallesi'nde yaşayan Adem Kalkan, ahırındaki 160 Ankara keçisi ile 3 koyunun çalındığı iddiasıyla İlçe jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarma
ekipleri olayla ilgili incelem başlattı.
Bu arada mahalle sakinleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi için kameralı güvenlik sistemi kurulmasını talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:17 Kaynak: AA
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