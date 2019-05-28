Son Dakika Haberleri: Güdül'de iftar programı
Son Dakika Güncel Haber

Güdül'de iftar programı

3 saat önce

Güdül İlçe Belediyesi ve Güdül Vakfı iş birliğiyle iftar programı düzenlenecek.

Güdül'de iftar programı, System.String[]
Güdül İlçe Belediyesi ve Güdül Vakfı iş birliğiyle iftar programı düzenlenecek.
İlçe meydanında düzenlenen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün, Belediye Başkanı ve Güdül Vakfı Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Programa katılanlara teşekkür eden Yalçın, ramazan ayının sonuna doğru yaklaştıkları bu günlerde, dayanışmanın, kaynaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:49 Kaynak: AA
Ankara, AK Parti, Güdül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:58:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güdül'de iftar programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]