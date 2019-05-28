Güdül'de iftar programı

Güdül İlçe Belediyesi ve Güdül Vakfı iş birliğiyle iftar programı düzenlenecek.

Güdül İlçe Belediyesi ve Güdül Vakfı iş birliğiyle iftar programı düzenlenecek.

İlçe meydanında düzenlenen programa, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Düzgün, Belediye Başkanı ve Güdül Vakfı Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa katılanlara teşekkür eden Yalçın, ramazan ayının sonuna doğru yaklaştıkları bu günlerde, dayanışmanın, kaynaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini yaşadıklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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