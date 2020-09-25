Güdül'de kadın muhtar öncülüğünde kurulan kooperatif üretime geçti - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesinin Boyalı Mahallesinde, muhtar Bahriye Süver'in öncülüğünde kurulan kooperatif kadınlara gelir kapısı oldu.

Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süver, bir ay önce kurdukları "Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" ile ilgili yaptığı açıklamada, kısa süre içinde 20 üye ile çalışmalara başladıklarını, üye sayısını daha da artırmayı düşündüklerini söyledi.

Böylece kadınların ürettikleri ürünlerle ek gelir elde etmelerini sağlamaya çalışacaklarını ifade eden Süver, "Köyümüzde tiftik keçisi çok. Tiftik yününden çorap, şal, yelek örüyoruz. Köyde yetişen ürünlerden konserve, marmelat, domates sosu, çeşit çeşit reçeller üretiyoruz. Menemen malzemesi, armut reçeli, dut pekmezi, kozalak ve patlıcan reçeli yapıyoruz." dedi.

Kooperatif sayesinde kadınların üretime başladığını dile getiren Süver, "Ürünleri Ankara Büyükşehir Belediyesi bilgisi ile bir marketler zincirine veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Ürünlerimizden satın almak isteyenler Boyalı Mahallesindeki Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizle irtibata geçebilir." diye konuştu.