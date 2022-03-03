Güdül'de kadınlar Tiftik keçisinin yününden sof kumaşı üretiyor - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesinde kadınlar, Tiftik keçisinin yününden sof kumaşı üretmeye başladı.

Boyalı Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma Kooperatifince, tiftik keçisinin yününün değerlendirilerek kadınların istihdamının sağlanması amacıyla "Kadın Eliyle Bir Tarih Dokunur Sof Dokuyan Kadınlar Projesi" başlatıldı.

Boyalı Mahalle Muhtarı ve Kooperatif Başkanı Bahriye Süer, yaptığı açıklamada, proje kapsamında kadınlara iş imkanı sağlandığını, 3 tezgahta çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Çalışmanın ilgi gördüğünü belirten Süer, "Köyde yaklaşık 30-35 bin civarında tiftik keçisi var. Keçi yünlerini de sof dokuyarak değerlendirme çabasındayız. Çalışmalar, akademik destekle sürüyor." dedi.