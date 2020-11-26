Güdül'de kamp turizmi çalışmaları - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin doğa ve kamp turizminde bir merkez olması için çalıştıklarını bildirdi.

Doğa ve kamp turizmi alanında paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen Yalçın, görüş ve önerileri aldı.

Yalçın, Başkentin sakin şehri Güdül ilçesinde kamp turizmini yaygınlaştırmak istediklerini bildirerek, "Kampın başkenti olma yolundaki Güdül'e ve Ankara'ya çok yakışacak proje için görüşmelerde bulunduk." dedi.