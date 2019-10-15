Son Dakika Haberleri: Güdül'de kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel Güdül'de kan bağışı kampanyası

Güdül'de kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Türk Kızılayı Güdül Şubesince, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Türk Kızılayı Güdül Şubesince, kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Kızılay Kan Bağışı Merkezi binasında gerçekleştirilen ve Güdül Kaymakamı Doğan Dinç'in de destek verdiği kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.


Kızılay Güdül Temsilcisi Nafız Özyılmaz yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Düzenlenen kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Özyılmaz, "Kan bağışını önemsiyoruz. Her 3 ayda bir kampanya düzenlemeye devam edeceğiz. Kan bağışında bulunanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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