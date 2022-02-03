Üye Girişi
Güdül'de kardan kapanan yol açılarak hayvanlara yem ulaştırıldı - Son Dakika

Güdül'de kardan kapanan yol açılarak hayvanlara yem ulaştırıldı

03.02.2022 11:43
Güdül'de kardan kapanan yol açılarak hayvanlara yem ulaştırıldı

Güdül ilçesinde kardan kapanan yolun açılarak hayvanlara yem ve saman ulaştırıldığı bildirildi.

Güdül ilçesinde kardan kapanan yolun açılarak hayvanlara yem ve saman ulaştırıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Boyalı Mahallesi sakinlerinden Sülayman Kalkan'ın haber vermesi üzerine kardan kapanan Bayat Dağı yolunun iş makineleriyle açıldığını söyledi.

Yalçın, yolun açılmasının ardından bölgedeki hayvanlara yem ve saman ulaştırıldığını kaydetti.

Kalkan da desteklerinden dolayı Yalçın'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Muzaffer Yalçın, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'de kardan kapanan yol açılarak hayvanlara yem ulaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:17 AK Partili vekil "seçim sathındayız" deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Ne seçimi, ne alakası var
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: Güdül'de kardan kapanan yol açılarak hayvanlara yem ulaştırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement