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Güdül'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Güdül'de karla mücadele çalışmaları

01.02.2022 17:51
Güdül'de karla mücadele çalışmaları

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kapalı mahalle yolu bulunmadığını söyledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede kapalı mahalle yolu bulunmadığını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine, karla mücadele kapsamında tüm ekiplerin görev başında bulunduğunu belirtti.

Başkan Yalçın, "Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle ilçe genelinde ve taşra mahalle yollarında karla mücadelesini sürdürüyorlar. Çok şükür kapalı yolumuz bulunmuyor." dedi.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan mahalle yollarında sıkıntı yaşandığını kaydeden Yalçın, "Bazen kar etkili yağarken yol yeniden kapanabiliyor. Bu anlamda iş makinelerini belirli alanlarda bekletiyoruz ve anında karla mücadeleye başlıyorlar." diye konuştu.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'de karla mücadele çalışmaları - Son Dakika


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