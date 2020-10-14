Güdül Belediyesi, köylerde meydan düzenlemesi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmasının sürdüğünü bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkez mahallelerin ardından köylerde köy meydanı düzenlemesi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Ekipler tarafından birçok köyde çalışmaların tamamlandığı, Karacaören Mahallesi'nde çalışmaların başlatıldığı, bu anlamda köy konağı önü meydan düzenlemesi ve kilitli parke taşı döşeme çalışmasının yapılacağı öğrenildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, mahallelerde başlatılan meydan düzenlemesi ve parke taşı döşeme çalışmasında binlerce metrekare parke taşı döşediklerini söyledi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Güdül'de kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika