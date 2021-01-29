Güdül'de kitap okuma kampanyasına Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı - Son Dakika

Güdül'de kitap okuma kampanyasına Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı
29.01.2021 12:53
Ankara'nın Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Güdül Okuyor, Okuyorum Öyleyse Varım" etkinliğine Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı.
Ankara'nın Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Güdül Okuyor, Okuyorum Öyleyse Varım" etkinliğine Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı.
Tüm Güdüllüleri kampanyaya katkı sunmaya davet eden Belediye Başkanı Yalçın, "Okumak, her zaman insana yeni bir şeyler kazandırır ve ufkunu açar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Okuyorum Öyleyse Varım Etkinliği'ne katıldım. Kampanyayı destekliyorum." dedi.
Ay sonuna kadar sürecek etkinlikte, "Güdülokuyor" etiketi ile sosyal medya platformlarında ailecek kitap okurken çekilen fotoğraflarını paylaşanlar arasında kura ile belirlenecek 3 kişiye tablet hediye edilecek.
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