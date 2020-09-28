Güdül'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri sürüyor - Son Dakika

Güdül Kaymakamlığı, ilçede Kovid-19 ile mücadelede tedbirlere uyulmasını istedi.

Kaymakamlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin aksatılmadan yerine getirildiği ve denetimlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada, "Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Koronavirüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.