Güdül'de köylü pazarı faaliyete geçiyor - Son Dakika

Güdül Belediyesi, ilçenin sessiz ve sakin şehir (Cittaslow) ilan edilmesi sonrası ziyaretçilerin rahatlıkla alışveriş yapmalarına imkan sağlamak için köylü pazarı kurulacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, Güdül'ün sakin şehir ilan edilmesinin ardından ziyaretçiler için köylü pazarı kurulmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Üretici ve tüketiciyi aracısız alışveriş yapmak üzere bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Yalçın, "Aldığımız karar doğrultusunda 4 Temmuz'dan itibaren cumartesi günleri çarşı meydanında köylü pazarı kurulacak. İlçeye gezmeye gelenlere, mevsimlik sebze, meyve, yöresel ürünler, güvenilir hayvansal gıdalar gibi Güdül'e özgü her şeyi sunacağız. Pazarımız cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde kurulacak." ifadelerini kullandı.