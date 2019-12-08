Son Dakika Haberleri: Güdül'de mahallelere parke taşı döşeniyor
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Güdül'de mahallelere parke taşı döşeniyor

6 saat önce

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki parke taşı döşeme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Güdül'de mahallelere parke taşı döşeniyor, System.String[]

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçedeki parke taşı döşeme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerde yapılan parke taşı döşeme çalışmanın aralıksız devam ettiğini söyledi.

Mahallelerde ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğüne işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:


"Muhtarlarımızla istişare içinde, tüm mahallelerimizin eksikliklerini tespit ettik. Buna göre çalışma başlattık. Çok şükür birkaç mahallemizde kalan işleri de bitireceğiz. Köy meydanlarını, çocuk oyun parklarını modern bir şekilde yapıyoruz. Akçekese Mahallesi'nde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca, Akçakese Mahallesi yakınında bulunan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi çevresinde ve park alanında çalışmalar sürüyor."

Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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