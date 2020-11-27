Güdül'de sokak hayvanları için "Ailenin Yeni Üyesi" projesi - Son Dakika

Güdül'de sokak hayvanları için "Ailenin Yeni Üyesi" projesi

27.11.2020 16:57
Güdül'de sokak hayvanları için

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, sokak hayvanları için "Ailenin Yeni Üyesi" projesi hayata geçirildi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, sokak hayvanları için "Ailenin Yeni Üyesi" projesi hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, sokak hayvanlarının kış günlerinde aç ve açıkta kalmamaları için hazırladığı proje kapsamında, ilçe halkına çağrıda bulunuldu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı bu projeyi desteklediklerini vurgulayarak, halkın da buna destek vermesini istedi.

Yalçın, "Bazı yerlerde, sokak hayvanları için mama koyma alanları belirledik. Böylece sokak hayvanlarının aç, açık kalmamasını sağlamaya çalıştık. Evlerin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymak bu kadar zor değildir." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sokak Hayvanları, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güdül'de sokak hayvanları için 'Ailenin Yeni Üyesi' projesi - Son Dakika


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