Güdül'de temizlik seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesinde temizlik seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, "başkentin gürültüsünden yoruldum" diyenleri İç Anadolu'nun ve Ankara'nın sessiz ve sakin şehrine beklediklerini söyledi.

İlçenin sessiz ve sakin şehir (cittaslow) ilan edilmesinin akabinde güzel işler başardıklarını anlatan Yalçın, "İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattık. Vatandaşlar, tertemiz ve sakin bir şehirde hafta sonlarını geçirmenin tadını çıkarıyorlar." dedi.

İlçenin kültürel mirası ve tarihi dokusunun halen korunduğuna değinen Yalçın, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin 18. Cittaslow kenti olarak Uluslararası Cittaslow Ağı'na dahil olan Güdül, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara'nın ilk Cittaslow kenti olmuştur. Tüm başkentlileri, burada huzurlu bir gün geçirmeye davet ediyorum. Güdül'ü görsünler, sessizliğine tanık olsunlar. Bu anlamda daha temiz bir Güdül için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde ve sokakların temizliği düzenli bir şekilde devam ediyor."