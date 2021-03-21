Güdül'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı - Son Dakika

Güdül'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Güdül Belediyesi, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz 4 bin fidan dağıttı.

Güdül Belediyesi, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz 4 bin fidan dağıttı. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe merkezinde halka sedir, karaçam, servi ve ceviz fidanı dağıttıklarını söyledi. Yalnızca Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dağıtmadıklarını belirten Yalçın, şöyle konuştu: "Birçok zamanda, fidan dikimi mevsimlerinde halka yüzlerce, hatta binlerce fidan dağıttık. Bu fidanlarımız toprakla buluştu. Hatta bir köyümüzde dut fidanı dağıttık ve dutu geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de fidan dağıtımımız sürecek. Bize fidan desteği sağlayan Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne de teşekkür ederim."

Son Dakika

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak

Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi

Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi

Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı

Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı

Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü