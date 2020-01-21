Güdül'de yol projeleri 2020 programına alındı - Son Dakika

Güdül ilçesinden geçecek olan çevre yolu ile Güdül - Beypazarı kara yolu ve bisiklet yolu yapımı, 2020 programına alındı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada Kaymakam Doğan Dinç ve Ankara milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Ulaştırma ve Altapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt'u ziyaret ettiklerini, ilçeye yapılacak yollarla ilgili projeleri görüştüklerini bildirdi.

Yaptıkları ziyaretin ve bir süredir takibinde oldukları çalışmaların görüşmeler neticesinde 2020 yılı yatırım programına alındığını belirten Yalçın, "Çevre yolumuz ile Güdül - Beypazarı kara yolu ve bu yol üzerinde bisiklet yolu yapımı projelerinin 2020 yılı yatırım programına alınması bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Emeğe geçenlerden Allah razı osun" dedi.