Güdül'de "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güdül'de 'Zehirsiz Sofralar Buluşması' etkinliği yapılacak - Son Dakika

Güdül'de "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği yapılacak

7 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

Güdül'de

Ankara'nın Güdül ilçesinde "Zehirsiz Sofralar Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

Güdül Belediyesince 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek etkinlikle, kimyasallara ve tarımsal ilaçlara dikkat çekilecek.

Buluşmada, çocuklarla tohum atölyesi, mutfak atölyeleri, geleneksel yemeklerin yapımı ve tadımlık sunumlar yer alacak.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, etkinliği önemsediklerini söyledi.

Etkinlikte, ilçede devam eden kırsal gelişim çalışmalarının da anlatılacağına değinen Yalçın,"Zehirsiz sofralar, bundan böyle herkesi ilgilendiriyor. Bu anlamda çiftçilerin görüşleri de alınacak". dedi.

Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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