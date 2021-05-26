Güdül'deki İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturuluyor - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İnönü Mağaraları yakınlarında piknik alanları oluşturulacağını söyledi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçenin her alanında Güdül'e yakışır çalışmalar sergilediklerini belirtti.

Bu kapsamda İnönü Mağaraları civarında yeni piknik alanları için çalışma başlattıklarını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"İlçe merkezine oldukça yakın bir yer olan İnönü Mağaraları bölgesinde, gerek mağaralar gerek vadiden geçen Kirmir Çayı kenarında vatandaşların rahatlıkla gidip eğlenebileceği, çayını içebileceği piknik alanları oluşturuyoruz. Mağaralar bölgesi gerek görselliği ve gerek içinden geçen Kirmir Çayı ile insanların ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Biz de bu alanda düzenleme yaparak piknik alanlarını çoğaltıyoruz."