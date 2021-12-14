Güdül'deki Sorkun Tabiat Parkı, turistik cazibe merkezi olacak - Son Dakika

Güdül'deki Sorkun Tabiat Parkı, turistik cazibe merkezi olacak

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sorkun Tabiat Parkı Mesire Alanı'nı doğa turizminde tercih edilen noktalardan biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Sorkun Tabiat Parkı Mesire Alanı'nı doğa turizminde tercih edilen noktalardan biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yaptığı açıklamada Sorkun Mahallesi sınırları içinde yer alan tabiat parkı mesire alanını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geri aldıklarını bildiren Yalçın, bölgede çalışmalara başladıklarını ifade etti. Sorkun'un 220 dönümlük yeşil alanı 260 dönümlük göletiyle çok sayıda doğaseverin gözdesi olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti: "Mesire alanına, yaz kış ulaşımı sağlamaya çalışacağız. Göl çevresinde trekking yapılmasına imkan sağlayacağız, bisiklet yolları inşa edeceğiz. Çadır kampçılarının uğrak yeri olan bölgeyi başkentin en gözde mesire alanı haline getireceğiz."

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