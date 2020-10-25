Güdül'den getirilen Ankara keçileri "Altınköy'ün maskotu" oldu - Son Dakika

Güdül'den getirilen Ankara keçileri, Altınköy Açık Hava Müzesi'nin maskotu oldu.

Altındağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; at, kuzu, koyun, ceylan ve kümes hayvanlarından sonra Ankara keçileri de açık hava müzesinde yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altınköy'ün bu güne kadar pek çok hayvana ev sahipliği yaptığını belirterek, "Onlara doğal ortamlarında çok iyi bakmaya gayret ediyoruz. Hepsi de burada çok mutlu. Ankara'ya özgü keçilerimizi de Güdül'den getirdik. Keçilerimiz şimdiden ortama uyum sağladılar. Burada güvende ve korumamız altındalar." ifadelerini kullandı.

Balcı, ziyaretçilerin ilgi gösterdiği keçilerin Altınköy Açık Hava Müzesi'nin de maskotu olduğunu kaydetti.