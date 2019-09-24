Son Dakika Haberleri: Güdül Emniyet Müdürü Bozkurt'tan veda yemeği
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Güdül Emniyet Müdürü Bozkurt'tan veda yemeği

1 saat önce

Etimesgut İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Güdül İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt için veda yemeği düzenlendi.

Güdül Emniyet Müdürü Bozkurt'tan veda yemeği, System.String[]

Etimesgut İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Güdül İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt için veda yemeği düzenlendi.

Bozkurt'un, Etimesgut'taki yeni görevine atanması dolayısıyla verilen veda yemeğine, Kaymakam Doğan Dinç, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Muzaffer Yalçın, Etimesgut, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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