Güdül Emniyet Müdürü Bozkurt'tan veda yemeği
1 saat önce
Etimesgut İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Güdül İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt için veda yemeği düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Etimesgut İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Güdül İlçe Emniyet Müdürü Haydar Bozkurt için veda yemeği düzenlendi.
Bozkurt'un, Etimesgut'taki yeni görevine atanması dolayısıyla verilen veda yemeğine, Kaymakam Doğan Dinç, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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