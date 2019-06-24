Son Dakika Haberleri: Güdül Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı
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Güdül Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

1 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi açıldı.

Güdül Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı, System.String[]
Ankara'nın Güdül ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi açıldı.
Merkezin bahçe ve salonlarında açılan sergiye Kaymakam Doğan Dinç, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zeynep Keçili, kursiyerler ve davetliler katıldı.
Serginin açılışını Belediye Başkanı Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan ile yapan Kaymakam Dinç, daha sonra sergiyi gezdi.
Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Keçili, 20148-2019 Eğitim öğretim döneminde ilçe genelinde çeşitli alanlarda 80 dolayında kurs açtıklarını ve bu kurslardan 900 kişinin yararlandığını ve beceri kazandığını söyledi.
Keçeli, serginin hafta sonuna kadar gezilebileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:20 Kaynak: AA
Ankara, Güdül, Güncel
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