Güdül'deki çevre yolunda "refüj dolgu çalışması" sürüyor

Bu çalışmanın ardından refüjde düzenleme ve yeşillendirme çalışmasının başlatılacağını belirten Yalçın, "06-82 kontra kesim nolu kara yolunun şehir içi geçişini düzenlemeye çalışıyoruz. Ardından yeşillendirme çalışması başlatacağız ve yolun şehir içi geçişinin görselliğini güzelleştireceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın , yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Güdül ilçesinde geçen ve Kızılcahamam istikameti ile Çeltikçi otoyoluna çıkan çevre yolunun şehir içi geçişinde, orta refüj dolgu çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Yalçın, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

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