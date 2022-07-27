Güdül ilçesinde lavanta ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor - Son Dakika
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Güdül ilçesinde lavanta ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

27.07.2022 17:37
Güdül ilçesinde lavanta ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

Güdül ilçesinde İstemi ve Serpil Eroğlu çifti, iş olarak lavanta üretimini seçti.

Güdül ilçesinde İstemi ve Serpil Eroğlu çifti, iş olarak lavanta üretimini seçti.

Çiftin, lavanta tarlasını ziyaret eden Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede lavanta üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Lavantanın kokusu ve güzelliği ile son derece önemli bir bitki olduğunu belirten Yalçın, bu tarz girişimleri önemsediklerini kaydetti.

Belediye olarak üreticileri desteklediklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz artık alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelmesi gerekiyor. Bu çiftimiz, üreticilerimize örnek olacak bir faaliyet başlattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Lavanta üretiminin yaygınlaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz."

Kıraç araziler için lavanta ekiminin kıymetli olduğunu belirten üretici İstemi Eroğlu ise lavanta ekim ve bakımının kolay olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Muzaffer Yalçın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül ilçesinde lavanta ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor - Son Dakika

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