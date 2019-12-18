Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güdül ilçesinde 'Tuzun Sağlığa Zararı' konulu seminer düzenlendi - Son Dakika

Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi

6 saat önce

Ankara'nın Güdül ilçesinde Belediye tarafından "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi.

Güdül ilçesinde

Ankara'nın Güdül ilçesinde Belediye tarafından "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi.

İlçenin sağlık eğitim merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Tolga Yıldırım katıldı.

Doç. Dr. Tolga Yıldırım, tuzun sağlığa etkilerini anlatırken, tuzdan uzun durulmasının sağlık açısından önemli olduğunu, tuzsuz, ya da tuzu az yemekler yeme alışkanlığının kazanılması gerektiğini aktardı.

Seminere, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, vatandaşlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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