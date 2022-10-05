Belediye Başkanı Yalçın da ilçede görev yapan kurum amirleriyle yapılan istişare toplantısının önemine değinerek, "Verimli bir toplantı oldu. Amacımız var gücümüzle hemşehrilerimize hizmet vermek olacak." dedi.

Kaynak: AA

Muzaffer Yalçın, Deniz Yıldırım, Hisarcık, Güdül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle toplantıda bir araya geldi - Son Dakika

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