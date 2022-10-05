Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle toplantıda bir araya geldi

05.10.2022 16:26
Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, kurum amirleriyle toplantıda bir araya geldi

Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, düzenlenen toplantıda kurum amirleriyle bir araya geldi.

Güdül Kaymakamı Deniz Yıldırım, düzenlenen toplantıda kurum amirleriyle bir araya geldi.

Belediyede, Kaymakam Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Güçlü ve kurumların yöneticileri katıldı.

Kaymakam Yıldırım, kurumlar arası diyalogla, ilçe halkına daha kısa sürede hizmetler sunmanın çabası içinde olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yalçın da ilçede görev yapan kurum amirleriyle yapılan istişare toplantısının önemine değinerek, "Verimli bir toplantı oldu. Amacımız var gücümüzle hemşehrilerimize hizmet vermek olacak." dedi.

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Kaynak: AA

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