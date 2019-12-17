Güdül Kaymakamı Dinç'ten, Güneyce Mahallesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güdül Kaymakamı Dinç'ten, Güneyce Mahallesine ziyaret - Son Dakika

Güdül Kaymakamı Dinç'ten, Güneyce Mahallesine ziyaret

6 saat önce

Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, Güneyce Mahallesini ziyaret etti.

Güdül Kaymakamı Dinç'ten, Güneyce Mahallesine ziyaret, System.String[]

Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, Güneyce Mahallesini ziyaret etti.

Kaymakam Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle yapılan yöresel ürünler pazarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yalçın, Güneyce Mahallesinde her türlü sebze yetiştirildiğini belirterek, "Özellikle domates, biber, patlıcan gibi sebzeler daha çoğunlukta yetiştirilmektedir. Bu nedenle çiftçilerimiz direk tarladan halka satış noktası olarak burada, yerel ve yöresel ürün pazarı oluşturacağız. Bu çalışma kısa süre içinde tamamlanacak." dedi.

Muzaffer Yalçın, Kaymakamlık, Güneyce, Güdül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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